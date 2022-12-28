Diyarbakır’da kültürlerarası etkileşimin gerçekleşmesine katkıda bulunmak için özel bir okul “International Intelligence” adlı proje çerçevesinde 20 farklı ülkeden gelen yabancı ülke temsilcilerini kendi okullarında ağırladı.

Diyarbakır’da kültürlerarası etkileşimin gerçekleşmesine katkıda bulunmak için özel bir okul “International Intelligence” adlı proje çerçevesinde 20 farklı ülkeden gelen yabancı ülke temsilcilerini kendi okullarında ağırladı.

Dünya kültürlerinin zenginliğinin bizzat temsilcileri tarafından doğru ve güçlü bir içerikle paylaşılması ve böylelikle kültürlerarası etkileşimin gerçekleşmesine katkıda bulunmak için Özel Diyarbakır Final Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri, “International Intelligence” adlı proje çerçevesinde 20 farklı ülkeden gelen yabancı ülke temsilcilerini kendi okullarında ağırladı.

International Intelligence Festivali’nde 20 farklı ülkenin 47 temsilcisi yer aldı. Yerel kıyafet ve danslarıyla salonu coşturan katılımcılara öğrenciler de eşlik edip unutulmaz anlar yaşadı.

Katılımcı ülkelerin temsilcileri öncelikle düzenlenen etkinlikte yer alarak kendi kültürlerine ait yemeklerin sunumunu yapıp öğrencilerin değişik lezzetlere doğrudan ulaşmasını sağladı. Düzenlenen etkinlikte Diyarbakır mutfağına ait yemeklerin de bulunmasıyla etkinlik tam bir kültür şölenine döndü. Tadılan yemeklerden sonra okul konferans salonunda bir program düzenlendi. Sudan, Nijerya, Mısır, Somali, Endonezya, İngiltere, Amerika gibi daha birçok ülkenin uzak sesi salonu hıncahınç dolduran öğrenciler ve öğretmenlerde yankı buldu.

Kültür şenliğine ev sahipliği yapan Final Okulları Kurucu Müdürü Şahin Otu, “Bizler geleceğimizin teminatı olan gençlerimize büyük önem vermekteyiz. Çeşitli programlar yaparak onların bilgilerinin pekişmesine, dersleriyle birlikte kültür ve sanata dair değerlerimizi öğrenmelerine katkı sağlamaktayız. Bugün öğrencilerimizin neşesi, mutluluğu ve öğrenme isteklerini görünce iyi ki böyle bir program gerçekleştirmişiz diye düşündüm” dedi.

Program koordinatörü Recep Kepenek, burada farklı ırklar, ilginç kültürler, değişik lezzetler görülse de duyguların aynı olduğunu hissettiklerini dile getirdi. Kepenek, “Dilimiz, tenimiz ve kültürümüz farklı olsa da neticede insanız” diyerek şunları ekledi: “Bu programlar ile öğrencilerimizin kendini tanıma ve ifade etme becerileri kazanıp ortak değerleri öğrenmelerine ve sahip çıkmasına aracı olduk. Ayrıca öğrencilerimizin empati yeteneğini geliştirip farklı fikirlere açık olmayı ve eleştirel düşünebilmeyi de kazandırdık. Umarım bu ve buna benzer programlar yaygınlaşır, bütün dünya insanları el ele tutuşur, birlik olur ve sonsuz barışa ulaşılır.”