Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, farklı tür ve renklerde 2 milyon çiçeği toprakla buluşturmayı hedeflediği bahar-yaz sezonunda bitki üretimi çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin doğasına ve iklimine uygun bitkileri üreteceği Yenişehir ilçesi Fidanlık Şefliğinde toplam 2 milyon mevsimlik yazlık çiçek, kentin park, kavşak ve orta refüjlerine dikilecek.

Ekipler, üretim aşamasından önce sera ve tünellerin, başta temizlik olmak üzere bakım-onarımlarını gerçekleştirdi.

Mayıs’ta dikimine başlanacak 700 bin kadife, 600 bin petunya, 600 bin zinnia, 30 bin vapur dumanı, 40 bin horoz ibiği ve 30 bin gazanya çiçeği için çalışmalar Temmuz’a kadar sürecek.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentte dikeceği yazlık mevsimlik çiçekleri gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara, kamu kurumlarına ve ilçe belediyelerine ücretsiz dağıtacak.