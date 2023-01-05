Operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ’a yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde 30 Aralık 2022’de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10’u ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Erzurum’da bir yıl içinde 302 kilo 381 gram narkotik madde ele geçirildi

Erzurum’da bir yıl içinde 302 kilo 381 gram narkotik madde ele geçirildi

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