Diyarbakır’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Diyarbakır’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ’a yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde 30 Aralık 2022’de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10’u ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirilmişti.
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