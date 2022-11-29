Diyarbakır’ın Sur ilçesinde geçtiğimiz günlerde 2 ayrı hırsızlık vakası meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla şüpheliler yakalandı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde geçtiğimiz günlerde 2 ayrı hırsızlık vakası meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla şüpheliler yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte huzur ve güven ortamının devam etmesi için çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

24 Kasım Perşembe günü On gözlü Köprü çevresinde faaliyet gösteren bir kafede yaşanan hırsızlık olayında, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Olay yerinde şüpheli şahıs T.A suç eşyası olan su dinamosuyla birlikte suçüstü yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Yaşanan diğer hırsızlık vakası ise geçtiğimiz 25 Kasım Cuma günü Cevatpaşa Mahallesi Millet Bahçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait büfede meydana geldi. Hırsızların büfe kapısını kırarak içeri girdikleri tespit edilen olayda 199 adet şişe soda, 61 adet 500 ml su ve elektrikli semaverin çalındığı tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı kamera incelemeleri neticesinde, Y.İ, B.B ve A. A. isimli suça sürüklenmiş çocuk şüpheliler tespit edilerek yakalanıp ve adli makamlara sevk edildi.