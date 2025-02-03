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Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 adet uzun namlulu silah ve silahlara ait 242 adet fişek ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 1 adreste ruhsatsız uzun namlulu silah olduğu bilgisi edinilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesi maksadıyla icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği 1 adet Mauser Piyade Tüfeği, bahse konu uzun namlulu silahlara ait 2 adet şarjör ve 242 adet fişek ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak, ele geçirilen silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınmış, yakalanan şüpheliler S.Ü. ve S.Ü. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: iha