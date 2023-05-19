Diyarbakır’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yıl dönümü yöresel halk oyunları ve milli sporcuların gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs etkinlikleri, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra çocuklar ve protokol, Kayapınar ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Kent Meydanı’na geçti ve etkinlikler burada devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, gençlere günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içinde üstesinde gelinmeyecek bir sorunun bulunmadığını unutmaması gerektiğine vurgu yapan Uslu, "Birlik ve bütünlüğümüze her türlü saldırı veya tehdit karşısında kenetlenerek hiç kimsenin ne amaçla ve ne şekilde olursa olsun huzur ve güvenliğimize fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Uslu’nun konuşmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu. Jimnastik, karate ve halk oyunları gösterisi gerçekleşti. Gösterilerin bitimiyle milli ve çok sayıda sporcuya hediyeler verildi, hatıra fotoğrafı çekildi. Katılımcılar, daha sonra etkinliklerin yapıldığı stantları gezdi.

Törene, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, komutanlar, emniyet mensubu müdürler ve amirler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.