Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışması yürütüyor.

Vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, 7/24 en iyi hizmeti sunmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekipler, Ergani Şengalek-Toytarlası mahalle yolu 1. kat sathi kaplamada 5.2 kilometreyi, Develi- Doğan grup mahalle yolu 1. kat sathi kaplamada 8.8 kilometreyi, Alitaş mahalle yolu 1. kat sathi kaplamada 2.2 kilometreyi, Kündür mahalle yolu 1. kat sathi kaplamada 4 kilometreyi tamamladı.

Çınar’da Höyükdibi - Ortataş- Yöndemli- Kuruyazı grup yolu 1.kat asfalt sathi kaplamada 9.3 kilometre, İnanöz ve Çınarır mahalle yolu 1.kat asfalt sathi kaplamada 4 kilometre, Salyazı mahalle yolu 1.kat asfalt sathi kaplamada 2.5 kilometre, Aş, Ortaören ,Muratçık Şeyhçoban, Karababa ve Tahir mahalle yolları 1.kat asfalt sathi kaplamada 7.2 kilometre yapıldı.

Çermik Kömürcüler-Doğan-Bistan grup mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt işlerinde 19.7 kilometre tamamlandı.