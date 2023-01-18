Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan vatandaşların hava şartlarından etkilenmemesi amacıyla 17 ilçede 202toplu taşıma kapalı durağı yerleştirecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan vatandaşların hava şartlarından etkilenmemesi amacıyla 17 ilçede 202toplu taşıma kapalı durağı yerleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlılara daha güvenli ve konforlu toplu taşıma hizmetleri sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talep üzerine ilçeler ile kent merkezi arasındaki yol güzergâhlarının belirlenen alanlarına 202 yolcu bekleme durağı inşa edecek.

Çalışmalar çerçevesinde Sur’da 10, Bağlar’da 10, Kayapınar’da 15, Yenişehir’de 15, Lice’de 18, Ergani’de 18, Silvan’da 15, Çermik’te 15, Dicle 15, Hani’de 15, Çüngüş’te 10, Kocaköy’de 10, Kulp 10, Çınar’da 10, Bismil 7, Eğil’de 5, Hazro’da 4 durak yapılacak.

Kırsal mahallelere toplu taşıma kapalı durağı için ihale yapıldı. Ekipler, 1 Şubat itibariyle yolcu duraklarının montajına başlayacak. Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde kırsal kapalı durak yerleştirme çalışmalarını mayıs ayına kadar tamamlamayı planlandığı belirtildi.