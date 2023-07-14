Diyarbakır’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’nci yılında şehitler için mevlit okutuldu.

2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami’de mevlit okutuldu. Diyarbakır Valiliği tarafından düzenlenen programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile cami cemaati katıldı. Tarihi Ulu Cami’deki program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlit-i Şerif ve duaların okunduğu program, ikramlarla son buldu.