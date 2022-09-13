Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 132 narkotik operasyonundan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 11 kişi tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 132 narkotik operasyonundan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 11 kişi tutuklandı.

Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Diyarbakır Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından 5-11 Eylül tarihlerinde kent genelinde 132 operasyon düzenlenmiş, 158 şüpheliye işlem yapılmış, 11 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Operasyonlarda; 6 kilo 451,82 metanfetamin maddesi, 56 kilo 303,18 gram kubar ve toz esrar, 1 kilo 525 gram skunk maddesi, 2,57 gram kokain maddesi, 2,33 gram eroin maddesi, 140 kök kenevir bitkisi, 24 adet sentetik ecza maddesi ve 56 adet ecstasy maddesi ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.