Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda “Yağma” suçundan hakkında 13 yıl 9 ay 18 kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş., yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır’da "Yağma" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

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