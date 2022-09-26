Kentte 12-25 Eylül tarihleri arasında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 248 operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde 303 şüpheliye işlem yapılırken, 33’ü adli makamlarca tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 159 kilo 80 gram skunk, 10 kilo 998 gram toz esrar, 7 kilo 733 gram kubar esrar, 38,95 gram plaka esrar, 150,36 gram metamfetamin, 16,48 gram kokain, 101,30 gram eroin, 87 kök kenevir, 205 adet sentetik ecza ve 4 bin 326 adet ecstasy maddesi ele geçildi.

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