Diyarbakır’da 7.’si düzenlenen Mezopotamya Kuyumculuk, Kuyum Makineleri ve Franchise Fuarı’nın açılışı yapıldı. Fuarda, 12 bin 500 yıllık tarihi geçmişiyle bilinen Körtik Tepe’de çıkarılan figürlerin altın üzerine işlendiği kolye, yüzük, bilezik de görücüye çıktı.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası’nın desteğiyle açılışı yapılan fuarda 45 firma yer aldı. Fuara yüzde 30’u Diyarbakır’dan, yüzde 70’i ise il dışından firma katılım sağladı. 5 Kasım’a kadar kuyumculuk ve mücevher alanında üretici, ihracatçı ile franchise veren firmaları buluşturan fuarda, 12 bin 500 yıllık tarihe sahip olan Körtik Tepe’de çıkarılan figürlerin altın üzerine işlendiği yüzük, kolye ve bileklik başta olmak üzere, altından yapılan biberon, ayakkabı, şal gibi birçok ürün sergilendi.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, fuara hem yurtiçinden hem yurtdışından katılım sağlandığını belirtti. Vali Su, şunları kaydetti:

“İlimizde yine güzel bir etkinliği başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. İlimiz hızlı bir gelişme içerisinde. Tarımdan hayvancılığa, eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya, turizmden kültüre hangi alanı ele alırsak her alanda hızlı bir kalkınma ve gelişme içerisinde. Burada en büyük pay huzurun getirdiği gelişmelerdir. O yüzden huzurumuza mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün de çok önemli bir fuara ev sahipliği yapıyoruz. Fuarımıza hem yurtdışından hem yurtiçinden katılımcılarımız var. İnşallah güzel bir fuar organizasyonunu gerçekleştirmiş olacağız.”

Öte yandan, kuyumcuların tarihle günümüzü birleştirdiğini dile getiren Su, “Tarihten günümüze insanlık içerisinde madenler konusunda altın hep tarih boyunca zenginlik, güç, kuvvet kaynağı olmuştur. İnsanların gücü, kuvveti, zenginliği genel itibariyle tarih boyunca altınlarla olmuştur. Böyle bir fuarın da ilimizde yapılması ayrıca önemlidir. Çünkü Diyarbakır ilimiz; tarihi 12 bin 500 yıl geriye giden ve o tarihten günümüze 33 medeniyete ev sahipliği yapmış bir kentten bahsediyoruz. Bu 33 medeniyetin her birinin ilimizde izlerini görmemiz mümkün. İşte bunlardan kuyumculukla ilgili ifade edecek olursak; tarihi Zerzevan Kalesi’nde çıkan takıların bugün kuyumculuk sektöründe örnekleri yapılıyor. Kuyumcular, tarihle günümüz bugün birleştiriyor” dedi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, Türkiye’nin dört bir tarafından dev firmaların fuara katılım sağladığını söyledi. Yüksel, “7’nci Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı’nın açılışını yaptık. Bizim için değerli ve önemli bir fuardır. Bu fuarın bir özelliği de tarihi eserlerin altın üzerinde işlenmiş ve tasarlanmış olan hallerinin görücüye çıkmasıdır. Esnaf ve vatandaşlarımız sergide bunları görebilecek. Türkiye’nin her tarafından dev firmalar fuarda mevcut. Yaklaşık 50 firma burada şu an. Körtik Tepe’deki yapılan kazılar sonucu elde edilen takıların üzerinde kuyumcularımız çalışma yaptı. Bu takıların altın halini işleyip burada sergiye açtı” diye konuştu.

Körtik Tepe’den çıkarılan figürlerden esinlenerek tarihle günümüzü altınla birleştiren Diyarbakır’da kuyumculuk işi yapan Fırat Ekinci, “Körtik Tepe’den çıkan takıların altın tasarımını Diyarbakır’ımızı tanıtmak için yaptık. 12 bin 500 yıllık Körtik Tepe’den çıkan takılardan esinlenerek bir set yaptık. Orada çıkan figürleri kolye, yüzük ve bileklikler üzerine işledik. Yaptığımız eserle olumlu tepkiler aldık” ifadelerine yer verdi.

Fuarın açılışı yapıldıktan sonra Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DSTO) Meclis Başkanı Nevin İl, kamu ve kurum amirleri ile birlikte fuarı gezdi.