Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle, Diyarbakır’da çiftçiye 115 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP), Karpuz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde yüzde 75 hibe ve yüzde 25’i de çiftçi katkılı olmak üzere toplam 115 bin karpuz fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Vali Su burada yaptığı konuşmada, Tarım Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilere yardımcı olmaya, destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

İki gün önce 169 ton Karacadağ Çeltik Tohumunu çiftçilerle buluşturduklarını anımsatan Vali Su, sözlerine şöyle devam etti:

“Diyarbakır Karpuzumuz hepinizin malumudur meşhur ve tescilli bir ürünümüz ama onun dışında biz normal karpuzu da yetiştiriyoruz ve karpuz yetiştiriciliğinde de çok önemli bir yere sahibiz. Ülkemiz, Çin’den sonra karpuz üretiminde dünyada ikinci sırada, Diyarbakır ili olarak da bölgemizde karpuz üretiminde birinci sıradayız. Bu çerçevede çiftçilerimize destek olmaya, özellikle tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi kapsamında karpuz ürününün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi çerçevesinde de çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bu anlamda şu anda ilimizde üreticilerimize 115 bin den fazla karpuz fidesini yüzde 75’i hibe olmak üzere dağıtımını gerçekleştiriyoruz.”

Bunun önemli bir miktar olduğunu belirten Vali Su, “İnşallah bu yaptığımız çalışmalarla çiftçilerimizin daha çok üretim yapmasını sağlamaya yönelik gayretlerimizi sürdürmüş olacağız. Üretim yapan tüm çiftçilerimize bol kazançlar, bereketli günler diliyorum, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yüzde 75 tarım bakanlığımız destekli yüzde 25 çiftçi katkılı olan 1 milyon 155 bin bütçeli bu projemiz hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Güzelköy Mahallesi’nde düzenlenen programa, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Müdür Yardımcıları Mustafa Korkutan ve Mehmet Şefik Türker ile şube müdürleri, Ziraat Odaları Koordinatörü Cevat Delil ve ilçe ziraat odalarının başkanları ile kentteki üreticiler katıldı.