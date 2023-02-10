Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde depremde Hisami Apartmanı’nda enkaz altında kalan anne Sabahat ve oğlu Serhat Varlı, 101 saat sonra sağ çıkarıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde depremde Hisami Apartmanı’nda enkaz altında kalan anne Sabahat ve oğlu Serhat Varlı, 101 saat sonra sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır’da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde bulunan Hisami Apartmanı’nın enkazından ses alan ekipler, kurtarma çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu enkaz altından anne Sebahat ve oğlu Serhat Varlı, 101 saat sonra sağ çıkarıldı.

MEB AKUB ekibinden Şeyhmus Çelik, “Ayaklarımız şu an yere basmıyor. Harika hissediyoruz. Çok zor şartlarda çalışmamıza rağmen hiçbirimizde bir yorulma yok. Bütün yorgunluğumuzu aldı. Dünyada duyulabilecek en güzel sesi duyduk” dedi.

“Neler hissettiniz?” sorusu üzerine Çelik, “İlk aşamada sesin zihnimden geldiğini düşündüm. Gerçekten çok denedik, karşılığını alamadığımız zaman oldu ama bu sefer karşılığını aldık. İkinci seslenmesinde ‘Buradayım’ demeye çalışıyordu. Onu ve çocuğunu çok şükür sağlık ekiplerine teslim ettik. AFAD’a, UMKE’ye, Diyarbakır MEB AKUB Birliği’ne, gönüllülere, hepsine çok teşekkürler. Muhteşem hissediyoruz" diye konuştu.

"Çocuğun ilk sesi ne oldu?" sorusuna Çelik, “Biz hep umutluyduk, biz hep umutluyuz, hala umutluyuz, hala çalışıyoruz. Şu anda köpekler çalışıyor, aramaya devam ediyor. İnanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız” cevabını verdi.

Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.