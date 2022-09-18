Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 16-22 Eylül tarihlerinde “Avrupa Hareketlilik Haftası’’ çerçevesinde Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bisiklet gruplarının üyeleriyle ‘’hareketli yaşamak için pedal çevir’’ etkinliği düzenledi.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 16-22 Eylül tarihlerinde “Avrupa Hareketlilik Haftası’’ çerçevesinde Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bisiklet gruplarının üyeleriyle ‘’hareketli yaşamak için pedal çevir’’ etkinliği düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu’nun desteği ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin koordinasyonunda yürütülen 16-22 Eylül tarihlerinde ‘’Avrupa Hareketlilik Haftası’’ dolayısıyla Yenişehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘’hareketli yaşamak için pedal çevir’’ etkinliği 100 bisikletli ile Fabrika Mahallesi’nde bulunan Yeşil Kuşak Yolu’nda başlayıp, Yolaltı Mahallesi’nde bulunan Koru Park’ta sona erdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın 2022 yılı teması olan “Şehrini Kucakla” ile Yenişehir’i sevgiyle kucakladıklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ‘’Yenişehir Belediyesi olarak ilçemizin daha yeşil ve daha temiz bir doğaya kavuşabilmesi için bizlerde bu önemli haftayı ‘hareketli yaşamak için pedal çevir’ etkinliği düzenleyerek kutladık. Amacımız yaya ve bisiklet ulaşımı konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, araç trafiğini azaltarak iklim kriziyle mücadelede önemli bir adım atabilmek ve vatandaşlarımızın bireysel araçları yerine toplu taşımayla seyahat etmeleri hususunda teşvik etmektir” dedi.

“Bu amaçlarla 100 bisikletlimiz Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Uygulama Yarışması’nda ödül almaya hak kazandığımız ve içerisinde Akıllı Bisiklet Durağımız da olduğu Yeşil Kuşak Yolumuzdan pedal çevirmeye başladılar” diyen Başkan Beşicki, “Avrupa Hareketlilik Haftası’nın 2022 yılı teması olan ‘şehrini kucakla’ ile Yenişehir’i sevgiyle kucaklayarak Koru Parkı’mızda hareketlerini sonlandırdılar. Bu anlamlı etkinlikte bizlerle pedal çeviren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve bisiklet kulüplerine teşekkür ediyorum’’ ifadelerinde bulundu.