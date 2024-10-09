Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonunun kentte oluşturduğu yaşam alanında 10 köpeğin kısırlaştırılmasını mobil araçla yerinde gerçekleştirdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hayvanların bakım ve tedavilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hayvan Hakları Federasyonu yaşam alanında 10 köpeğin kısırlaştırılma çalışmalarını gerçekleştirdi. Mobil kısırlaştırma aracında yapılan çalışmayla hayvanlara steril ve sağlıklı bir ortamda müdahale edildi.

Yapılan açıklamada sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesini önlemek ve hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamanın amaçlandığı belirtildi.