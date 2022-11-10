Diyarbakır’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Diyarbakır’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için, saygı duruşunda bulunularak bayraklar yarıya indi.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ‘Atatürk’ün Hayatı’ konulu sunumuyla Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi’nde devam etti. Öğrenciler tarafından şiirlerin okumasının ardından ‘Atatürk’ün Asker Kişiliği’ ve ‘Atatürk ve 10 Kasım’ konulu konuşmalar yapıldı. Program, Güzel Sanatlar Lisesi Halk Müziği Korosu tarafından verilen müzik dinletisi ile son buldu.

Yenişehir ilçesi Anıt Park’ta düzenlenen anma törenine Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.