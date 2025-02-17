Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline yangın durumlarında neler yapılacağına dair eğitim verdi. Program kapsamında 25 hastanede 10 bin personele eğitim verilecek.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangınların nedenleri, yangınlara karşı alınacak tedbirler ve yangın yerinde nasıl davranılması gerektiği ile ilgili kamu kurumlarında çalışan personele yönelik eğitim programı başlattı.

Program kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli itfaiyeciler tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim verildi.

Konferans salonunda düzenlenen teorik eğitim kapsamında personele yangın çıkış nedenleri, alınacak önlemler, yangınla karşılaşılınca yapılması gerekenler ve itfaiyenin görevleri anlatıldı.

Yangınlarda kullanılacak araç-gereçler hakkında da çalışanlara bilgi veren eğitmenler, katı, sıvı ve gaz sınıfı yangınlara müdahale şekillerini pratik olarak uyguladı. Personele yangın tüpünün nasıl kullanılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, program kapsamında 25 hastanede 10 bin personele eğitim verecek.