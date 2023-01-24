Dün bir kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada, polis memuru Güleç hayatını kaybetmiş, 1’i polis 5 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde, kazada yaralanan otomobilin sürücüsü H.A’nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Şanlıurfa Bulvarı Kantar Kavşağı yakınlarında H.A. yönetimindeki 34 FPH 196 plakalı otomobilin, önce polis memuru Kemal Güleç’in (32) kullandığı 46 AFF 530 plakalı otomobil, ardından 27 AHF 226 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

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