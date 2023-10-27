Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde ürettiği ve önemli ölçüde ekonomik tasarruf sağladığı 1 milyon 200 bin kışlık çiçeği toprakla buluşturmayı hedefliyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kış sezonunda 1 milyon 200 bin hedefiyle sezonun ilk çiçeklerini Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı’nda toprakla buluşturdu. Bitkileri kendi imkânlarıyla üreten ve önemli ölçüde ekonomik tasarruf Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 55 bin süs lahanası çiçeğin dikimini gerçekleştirdi.

Kamışlo Bulvarı’nda, kışlık çiçek dikiminden önce ekipler, caddelerin refüj ve kavşaklarında altyapı çalışmalarını tamamlayarak alanları bitki dikimine uygun hale getirdi. Ekipler, Kamışlo Bulvarı’na 55 bin süs lahanası dışında üretimi devam eden farklı renklerde menekşe kışlık çiçeği de dikecek. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kış sezonu boyunca çiçekleri, belirlenen program dahilinde farklı adreslerde toprakla buluşturmaya devam edecek.

Park, yeşil alan, refüj ve kavşaklara dikilecek 1 milyon 200 bin kışlık çiçekler sayesinde kentin daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde farklı renk ve türlerde ürettiği kışlık çiçekleri vatandaşların ve kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda da ücretsiz dağıtacak.