Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak için farklı noktalarda 1 milyon 152 bin 367 bitkiyi toprakla buluşturdu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, önemli ölçüde ekonomik tasarruf sağlayarak, kendi seralarında ürettiği ve kentin 4 merkez ilçesinin farklı noktalarında değerlendirdiği bitkilerin dikimlerine devam ediyor. Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, 2024 nisan ve aralık aylarındaki çalışmaları kapsamında Yenişehir ilçesinde bulunan TOKİ’lerde yer alan fidanlık sahasında, ürettiği çiçek, ağaç ve çalı grubuna ait 1 milyon 152 bin 367 adet bitkiyle kentin refüj, kavşak ve parklarını süsledi. Mevsimlik çiçeklerin özelliklerini göz önünde bulundurarak üretimi yaz ile kış aylarına ayırarak gerçekleştiren Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, yaz aylarında kadife, zinnia ve Çin kadifesi türünde 600 bin çiçeği toprakla buluşturdu.

499 bin mevsimlik çiçek toprakla buluşacak

Yaz aylarında kışın planlamasını da yapan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, bitkilerin değerlendirileceği alanlarda çiçek söküm, toprak takviyesi, altyapı çalışmalarına paralel olarak farklı renklerde süs lahanası ve menekşe olmak üzere 1 milyon 30 bin kışlık mevsimlik çiçeğin üretimine başladı.

Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, üretimini sürdürdüğü 1 milyon 30 bin kışlık çiçeğin 530 bin 913 adedini 4 merkez ilçenin, kavşak, refüj ve parklarında değerlendirdi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kış aylarında toplamda 499 bin 87 adet süs lahanası ve menekşe çiçeğini kentin farklı noktalarında toprakla buluşturacak.

Su tüketimini azaltan peyzaj uygulamalarına ağırlık verildi

Küresel ısınma ile birlikte su kaynaklarının her geçen gün azaldığını göz önünde bulunduran Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, özellikle orta refüj ve kavşaklarda kuru peyzaj çalışmalarına ağırlık verdi. Kuru peyzaj uygulamasıyla önemli ölçüde su tasarrufu sağlayan ekipler, yaptıkları çalışmalarda mevsimlik çiçek ve çalı grubuna ait bitkilerin daha estetik görünmesini sağlamak için kuru peyzaj malzemesi olan cüruf, ağaç yongası ve ponza kullandı.

Diyarbakır gül şehri olma yolunda

Bitki ve çiçekleri seçerken kentin iklimine ve tabiatına uygun olmasını göz önünde bulunduran ekipler, ürettikleri Yediveren, Muhammediye ve Meyland türündeki 4 bin adet gülü bahar aylarında kavşak, refüj ve parklarda toprakla buluşturdu. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Diyarbakır’ın ’gül şehri’ olarak benimsemesini sağlamak için 2025’de yaklaşık 10 bin adet farklı türlerdeki gülleri kentin değişik noktalarında değerlendirecek.

10 bin 719 adet çalı toprakla buluştu

Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, 2024 Nisan ve Aralık ayları arasındaki zaman diliminde peyzaj düzenleme çalışmaları kapsamında farklı renk ve türlerde 10 bin 719 adet çalıyı toprakla buluşturarak yeşil alanların daha estetik görünmesini sağladı.

6 bin 375 ağaç dikildi

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yaptığı planlama doğrultusunda ağaç dikme mevsiminde farklı yaş ve türlerde 6 bin 375 adet fidanı kentin kavşak, park ve refüjlerinde değerlendirdi. Ağaç üretim kapasitesini 2025’de artırmak için kapsamlı çalışmalar yürüten Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 15 bin adet fidan üretimi içinde çalışmalarına devam ediyor.

Ücretsiz bitki dağıtımı

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, üretimini gerçekleştirdiği bitkileri vatandaşlar, ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarıyla da paylaştı. Gelen talepler doğrultusunda Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, vatandaşlara, ilçe belediyelerine ve kamu kurumlarına belirli sayılardaki bitkiyi ücretsiz dağıttı.

Bitkilerin gelişimlerini sağlıklı şekilde sürdürmeleri için ekipler, ilaçlama çalışmaları kapsamında görev ve sorumluluk alanında bulunan noktalarda bitki gelişim düzenleyici fungusit ve henbisit uygulamalarını aksatmadan gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, bitkilerde verim ve gelişme arasında fizyolojik bir denge kurulması, bunun mümkün olduğu kadar uzun süre korunmasına yönelik olarak 2024 Nisan ve Aralık ayları arasındaki zaman diliminde 47 bin 824 adet ağaç ve çalının budamasını yaptı. Oluşturulan 23 kişilik ekip, önceden belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda yeşil alanlarda mevsimden kaynaklı ağaç budama işlemlerine devam ediyor.

Bakım Şube Müdürlüğü, bahar ve yaz aylarında özellikle orta refüj ile kavşaklarda yer verilen toplamda 1 milyon 513 bin metrekarelik alanda çimin biçimi yaptı. Ekipler, ayrıca 370 bin metrekarelik alanda yabani ot temizliğini gerçekleştirdi.

Kurduğu atölyelerde kent mobilyalarının bir kısmını üreten Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ihtiyaç duyulan alanlara kent mobilyalarının montajını yaptı. Büyükşehir Belediyesinin, sorumluluk alanında olan 32 parkta kırılan ve yıpranan kent mobilyalarının onarımını da yapan Bakım Şube Müdürlüğü, ayrıca kamu kurumlarının kent mobilyaları ihtiyaçlarını gelen talepler doğrultusunda karşıladı.

Bakım Şube Müdürlüğü, yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi üzerine bitkilerin, bu olumsuz durumdan etkilenmemesi için oluşturduğu ekiplerle ihtiyaca göre kimi zaman 3 çoğu zaman da günlük 2 defa olmak üzere sulama çalışmasını rutin şekilde gerçekleştirdi.

Bakım Şube Müdürlüğüne, bağlı elektrik ekibi refüj, park ve mesire alanlarında başta meydana gelen arızalara müdahalede bulundu, elektrik panolarının rutin bakımlarını yaparak oluşabilecek arızaların önüne geçti.

Yine Bakım Şube Müdürlüğü, bünyesinde faaliyet yürüten tesisat ekibi, yeşil alanlarda bitkilerin sağlıklı şekilde gelişimini sağlamak amacıyla oluşan su tesisatı arızalarına müdahale etti. Ayrıca yeni oluşturulan yeşil alanlara sulama tesisatlarını döşedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yeşil alanlar ve peyzaj düzenlemeleri, kentin estetik ve çevresel sürdürülebilirliğini artırmaya devam ediyor.