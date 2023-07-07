Diyarbakır’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazada otomobilin iş yerine dalma anı marketin kamerasına yansıdı.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’nda 30 Haziran’da B.P.’nin kullandığı 34 BGR 221 plakalı cipin O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak bir markete daldığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan cip sürücüsü B.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Aracın hızla iş yerine daldığı anlar, marketin içini gösteren güvenlik kamerasına yansıdı.