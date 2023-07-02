Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kazaya neden olduğu iddiasıyla cipin sürücüsü tutuklandı.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’nda 30 Haziran’da B.P.’nin kullandığı 34 BGR 221 plakalı cipin, O.E. yönetiminde seyir halindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, tedavisinin ardından gözaltına alınan cip sürücüsü B.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.P., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ne olmuştu?

Kazada çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç bir markete girmiş, yaya A.G. hayatını kaybetmiş ve 6 kişi de yaralanmıştı.