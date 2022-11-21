İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmaları çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli M.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

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