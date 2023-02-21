Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’a yurtiçi ve yurtdışından şimdiye 215 tır ve kamyonetle yardım ulaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’a yurtiçi ve yurtdışından şimdiye 215 tır ve kamyonetle yardım ulaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’a bugün İsveç’ten gönderilen yardım tırı ulaştı. İsveç’te yaşayan Türk iş insanlarının girişimleri sonucu toplanan kuru gıdadan, giyim ürünlerine kadar onlarca temel ihtiyaç ürünü tır ile şehre getirildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, İsveç’ten gelen yardım tırı yanı sıra, Birleşmiş Milletler’in (BM) farklı birimlerden, Almanya, Azerbaycan, Çin ve Tayvan gibi ülkelerde bulunan Türklerin girişimleriyle toplanan malzemelerde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’nde bulunan fuar merkezinde toplatıldı. Kolluk kuvvetlerden, İŞKUR personeline kadar 250 çalışan ile toplanan malzemeler çadır kentlerde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Acil Yardım Koordinasyon Merkezi’nde giysiden çocuk oyuncaklarına kadar tüm yardımlar önce kayıt altına alındığı, daha sonra tüm birimlerin koordinasyonlu çalışmasıyla ihtiyaç yerlerine dağıtıldığı bildirildi.