Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehre özgü 20 lezzetin tescillenmesi için Marka ve Patent Kurumuna başvuru yaptı.

Esnaf ve Sanatkâr İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır’ın UNESCO Gastronomi Şehri sürecine katkı sunmak amacıyla projeler geliştiriyor. Çalışmalar çerçevesinde; aralarında “Diyarbakır Çağla Eşkenesi”, “Etli Işkın”, “Hıllorik Aşı / Hıllorik”, “Ayva Dizmesi”, “Lepik Köftesi”nin de bulunduğu 20 lezzet için Marka ve Patent Kurumuna başvuru yapıldı.

Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Ahmet Salduş, Diyarbakır’ın gastronomi açısından gelişmiş bir şehir olduğunu vurguladı. Esnaf Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı Gastronomi ve Markalaşma Müdürlüğünün yoğun bir tempoyla çalıştığına dikkat çeken Salduş, şunları ifade etti:

“Diyarbakır’ımıza özgü 50 tane ürünümüz, Türk Patent ve Markalaşma Kurumu tarafından coğrafi işaretli tescillenmiş bulunmaktadır. Geçen hafta da Türk Patent ve Markalaşma Kurumunda ilana çıkmış 20 tane yöresel ürünümüz yeniden aday gösterilmiş ve ilana çıkmıştır. Değerlendirme sürecinin ardından kentimizin lezzetlerini tescillenmesini bekliyoruz.”