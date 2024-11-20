Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, korumasız ve polis eskortu olmadan özel aracıyla tek başına halkın arasına karışarak esnafla sohbet edip çay içti.

Vali Zorluoğlu, tarihi Sur ilçesindeki ziyaretinde sade vatandaş kimliğiyle gezdi, pazardan alışveriş yapıp esnafla sohbet etti. Esnaf Ekrem Demir, "Şehrin ileri gelenleri genellikle önemli gün ve programlarda, ya da bir bakan, üst düzey biri geldiği zaman buraları gezerler. Buralara konvoy ve polis eşliğinde gelirler. İlimize bir süre önce önce gelen Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, bu süre içinde tam 3 kez Sur içine geldi. Hem de korumasız ve polis aracı olmadan tek başına geliyor. Buradaki esnaf ve vatandaşın hal ve hatırını soruyor, onlarla beraber taburede oturarak çaylarını içiyor" dedi.