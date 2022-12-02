Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Yenişehir ilçe değerlendirme toplantısında muhtarlarla bir araya geldi, istek ve taleplerini dinledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Yenişehir ilçe değerlendirme toplantısında muhtarlarla bir araya geldi, istek ve taleplerini dinledi.

Yenişehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, Yenişehir’de görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Su, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını anlattı. Muhtarların görüşünü önemsediklerini belirten Vali Su, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet etmek için her zaman görevinin başında olduğunu vurguladı.

Vali Su, muhtarlarla buluşma toplantılarını her ilçede sürdürmeye devam edeceklerini belirterek vatandaşların taleplerine göre hizmetleri hayata geçirdiklerini aktardı. Değerlendirme toplantılarının projeleri geliştirme açısından önemine dikkat çeken Vali Su, “Mahallerimizde muhtarlarımızla işbirliği içerisinde hizmet üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıya Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, kamu kurum ve kuruşlarının müdürleri katıldı.