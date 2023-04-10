Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi Kız Öğrenci Yurdundaki öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu.

Vali Su, Büyükşehir Belediyesinin kırsalda eğitim imkanına ulaşmada zorluk çeken kız çocuklarına yönelik barınma ile üniversiteye hazırlık eğitimlerinin verildiği Konuk Evi Kız Yurdundaki öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte iftar açan Su, daha sonra öğrencilerle muhabbet ederek şiir üzerine sohbet etti. Vali Su’ya ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday eşlik etti.