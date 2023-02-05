Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, il genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

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Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, il genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler ve kıymetli velilerimiz, Diyarbakır’ımızda etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde; 6 Şubat Pazartesi eğitim-öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1 günlüğüne ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinlidir" ifadelerine yer verdi.