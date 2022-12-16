Açıklamada, zırhlı Polis Minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamakta olduğu ifade edildi.

Kayseri’de intihara kalkışan şahsı polis ikna etti

Kayseri’de intihara kalkışan şahsı polis ikna etti

Diyarbakır Valiliği, Çevik Kuvvet minibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 9 polisin hafif yaralandığını, 2 gözaltı olduğunu bildirdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.