Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesinde yapılacak okul için hayırsever Fatma Gönül Özsoy ile protokol imzaladı.

Daha önce farklı ilçelerde yapılacak okullar ve kütüphaneler için hayırsever vatandaşlarla protokoller imzalayan Diyarbakır Valiliği, yine örnek bir proje için bir protokol gerçekleştirdi. Hayırsever Fatma Gönül Özsoy tarafından Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesinde 4 derslikli bir anaokulu yaptırılacak. Vali Murat Zorluoğlu ile hayırsever Fatma Gönül Özsoy adına vekili Perran Toksöz arasında okul yapımı ile ilgili protokol imzalandı. İnşa edilecek eğitim tesisine ’Gönül Özsoy Anaokulu’ ismi verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin de yer aldığı imza töreninde Vali Zorluoğlu, Fatma Gönül Özsoy’a yaptıracağı okul için teşekkür etti. Zorluoğlu, yapılacak okulla ilgili projenin hızlı bir şekilde hazırlanarak 2025-2026 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Diyarbakır’a kazandırılacak bu okulla, kenti ve ülkeyi ileriye taşıyacak nesillerin yetişmesi temennisinde bulunan Zorluoğlu, protokolün hayırlı olmasını diledi. Hayırseverlerin eğitim konusundaki desteklerinin çok kıymetli olduğunu söyleyen Vali Zorluoğlu, eğitime verilen her desteğin, bırakılan her tuğlanın değerli olduğunu ve bu tür hayırsever insanların girişimlerinin topluma örnek olduğunu ifade etti.