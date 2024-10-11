Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (CTSO) ortak meclis toplantısında birliktelik ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 9 maddede işbirliği sağlandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası kentler arası işbirliğini geliştirmek amacıyla yaptığı çalışmalar sonucunda Cizre Ticaret ve Sanayi ile ortak meclis toplantısı düzenlendi. Cizre’de düzenlenen müşterek meclis toplantısına DTSO Meclis Başkanı Nevin il, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DTSO Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Burç Baysal, İş Konseyi Başkanı Mustafa Vural, DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen, TOBB Diyarbakır KAGİK Başkanı Defne Cevher Eyyubi, Cizre TSO Meclis Başkanı Mesut İverendi, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, her iki odanın meclis üyeleri katıldı.

CTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ile DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Odaların organları, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulundular. Her iki odanın meclis üyelerinin görüş ve önerilerinin ardından toplantıda 9 maddede işbirliğinin sağlanması kararlaştırıldı.

Ortak Meclis Toplantısında iş birliği sağlanan 9 madde, Odalar arası kapasite artırımı hususunda müşterek hareket edilmesi ve sürekli iletişim halinde olunması. Odaların yurtiçi ve yurtdışında ortak fuarlar düzenlemek üzere çalışmalar yürütmesi. Yurtdışı iş seyahatlerinde müşterek hareket edilmesi. Cizre’de Sanayi Mektebinin Kurulması için Diyarbakır TSO tarafından gerekli rehberlik, Teçhizat ve demirbaşlar konusunda desteğin sağlanması. Cizre TSO tarafından, kurulacak olan, Sibernetik ve Robotik biliminin kurucusu İsmail Ebul-İz El Cezeri Müzesinde sergilenecek olan çalışır durumdaki otonom eserlerinin temini konusunda gerekli desteğin Diyarbakır TSO tarafından sağlanması. Kara sınır kapıları ile ilgili sorunların çözümüne ilişkin ortak hareket edilmesi Diyarbakır’da ve Cizre’de kurulacak olan Lojistik köy projelerinde ortak hareket edilmesi, Şehirlerimizin Uluslararası Taşımacılık yapan firmalarının güçlendirilmesi ve kurumsal yapıya kavuşturulması için birlikte projeler yapılması. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bölge odalarının üyelerinden gelen sorunların tartışıldığı istişare toplantılarının düzenlemesi. Coğrafi işaretli yöresel ürünlerimizin yüksek ekonomik değere kavuşması ve uluslararası pazara sunulması adına, coğrafi işaret tescili yapılmış ve yapılacak olan yerel ürünlerin marka değeri ve pazarlama gücü kazanması adına, Odalar arasında ortak projeler üreterek iş birliğinin sağlanması. İhracatçılar birliklerinin Diyarbakır’a alınması ile ilgili birlikte hareket edilmesi, Özellikle Hizmet ihracatçılar birliğinin Diyarbakır’da da kurulması için ortak komisyon kurulması.

İki Oda arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla meclis üyelerine sunulan 9 madde oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Toplantının ardından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği protokolü imzalayarak, iki oda arasında sosyo-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir birliğine vardılar.