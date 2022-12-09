Dünya turizm trendlerini buluşturan ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin katıldığı fuarda, konuklar Büyükşehir Belediyesinin standı ziyaret ederek Diyarbakır’ı yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaretçilere Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı kent tanıtım materyalleri verilirken, Diyarbakır burma kadayıfı, örgü peyniri, organik badem, pestil, kuru incir, çörek ve yöreye özgü, kül ile haşlanmış karpuz çekirdeği ikram edildi.

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Büyükşehir Belediyesi, 8- 10 Aralık arasında Fuarizmir’de düzenlenen 16’ncı Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresinde stant açtı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, açılış töreninin ardından fuardaki stantları ziyaret etti, konukları Diyarbakır standında ağırladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 16’ncisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresinde yerini aldı.

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