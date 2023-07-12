Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB),geçtiğimiz yıl mart ayında Polatlı Ticaret Borsası ile imzaladığı kardeşlik protokolü sonrasında ziyareti gerçekleştirdi.

Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Meclis Başkanı Ahmet Ay ile borsa yönetim kurulu üyeleri Polatlı Ticaret Borsası Lisanslı Deposu, satış salonu ve laboratuvarını gezdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yeşil, Polatlı Ticaret Borsası ile Mart ayında Diyarbakır’da kardeşlik protokolü imzaladıklarını hatırlatarak, ’’Polatlı Ticaret Borsamıza bağlı lisanslı Depoyu, satış salonu ve laboratuvarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar görmüş olduk.

Bu kardeşlik protokolünün ticari alanda da devam etmesi içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ev sahipliği ve misafirperverliğinden dolayı Polatlı Ticaret Borsası Başkanı, yönetimi ve meclisine teşekkür ederim” dedi.

Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu ise Diyarbakır gibi borsa ile kardeş olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyerek, “Diyarbakır tarihi olan bir ildir. 2022 yılında Diyarbakır’a yönetim ve meclisimizle bir ziyarette bulunduk. Bu ziyaretimizde her iki Borsamız arasında kardeşlik protokolü imzaladık. Yıllardan beridir Diyarbakır’ın ticaret borsasıyla hep dostluklarımızı yürüttük. Bundan sonraki süreçte Polatlı’daki tüccarlar ve Polatlılarımız da Diyarbakır’a bir gezi düzenlerler. Çünkü herkesin Diyarbakır’ı görmesinde yarar var. Diyarbakır Ticaret Borsası’nın sırlar ve surlar şehri diye bir kitapçığı da var. Gerçekten gezilmesi görülmesi gereken bir şehirdir” diye konuştu.

Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay ise kardeşlik protokolü ile Polatlı’ya gidiş ve gelişlerin daha da çoğalacağını söyledi.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ile beraberindekiler Polatlı Ticaret Borsası ziyaretinin ardından Polatlı Ticaret Odasını ziyaret etti.