Diyarbakır Ticaret Borsası’nda (DTB) "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk alım-satımı ele alındı.

Diyarbakır Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen pamuk alım-satım seansında konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil, üretimin devamlılığı için kilogram fiyatının 29 TL’nin altında olmaması gerektiğini, mevcut fiyatlarla üretimin artmasının imkânsız olduğunu söyledi. Yeşil, stratejik ürün olan pamuğun üretiminin artırılabilmesi için girdi maliyetleri dikkate alınarak desteklenmelerin artırılması ve zamanında ödenmesi gerektiğini ifade etti.

Tarımda üretimin devamı için hükümetin; tohum, gübre, ilaç, mazot ve elektrik gibi temel girdi maliyetlerindeki fiyat artışını dikkate alması ve bu maliyetleri desteklemelerle sübvanse etmesi gerektiğini söyleyen Yeşil, “Mazottan gübreye, tohumdan zirai ilaca kadar tüm maliyetler katlanarak artarken bu sene pamuk başta olmak üzere tarımsal ürünlerin alım fiyatının artmaması üreticileri mağdur etmiştir. Böyle devam ederse ve çiftçinin zararı telafi edilmezse ekim yapılamaz duruma gelinir ve üretim durur” diye konuştu.