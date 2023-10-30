Diyarbakır’da 68 sivil toplum kuruluşu (STK) ve özel sektör temsilcilerinin kuruluşunu ilan ettiği Diyarbakır Tarım Konseyi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Tarım Konseyi İcra Kurulu Başkanı Engin Yeşil ile İcra Kurulu üyelerinin tam katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda konseyin çalışma programı oluşturularak, bölgede tarımın geliştirilmesine yönelik kararlar alındı. Toplantıda konsey organları seçilerek, çalışma alanları da belirlendi. Konseyin ayda bir toplanması, gündemindeki konuları değerlendirerek, ilgili kamu kurumları ile çalışmalar yürütmesi kararlaştırıldı.

Diyarbakır Ticaret Borsası ve aynı zamanda Diyarbakır Tarım Konseyi Başkanı Engin Yeşil, konseyin bölgede tarım sektörünü büyütmek, sürdürülebilirliğini artırmak ve sektörün büyüme stratejilerini doğru belirlemek amacıyla tüm ilgili kurumlarla birlikte çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Yeşil, “Tarım, tüm ülkeler için savunma sanayisi kadar gerekli ve vazgeçilmez bir sektördür. Bu nedenle ilimizde tarım sektörünün tüm bileşenlerinin yer aldığı geniş kapsamlı çalışmaların planlanmasını sağlayacağız. Konseyimiz, tarım sektörünün içerisinde bulunduğu durumu tespit etmek ve gelişimine katkı sunacak ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK, üreticilerimiz, akademisyenlerimizin de görüş ve önerilerini alarak yol haritasını ortaya koyacaktır” dedi.