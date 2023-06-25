Diyarbakır Sportif Faaliyetler Erkek Hentbol Takımı, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) üçlü grup final müsabakalarında ilk iki sırada yer aldı ve 2. Lig’e yükseldi.

Mardin’de 22-25 Haziran tarihlerinde Türkiye Hentbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi (BAL) üçlü grup final müsabakalarına Diyarbakır, Mardin ve Hakkari’den takımlar katıldı. Statü gereği ilk iki takım Hentbol Profesyonel 2. Lig’e yükselmeye hak kazandı. Diyarbakır ilini temsil eden Diyarbakır Sportif Faaliyetler D.S.K Erkek Hentbol Takımı ikinci sırada tamamlayarak, 2. Lig’e çıkma hakkı elde etti.

Diyarbakır Sportif Faaliyetler Hentbol Takımı Sportif Direktörü Ramazan Ayna, tamamı Diyarbakırlı gençlerden oluşan bir takım kurduklarını söyledi. Yaş ortalaması 16 olan ve ilk defa bir resmi müsabakalarda şans bulan hentbol takımının, Mardin’de yapılan üçlü grup Bölgesel amatör ligini ilk ikinci sırada tamamlayarak 2. Lig’e yükselmeye hak kazanmalarının ayrı bir gurur olduğunu belirten Ayna, “Takımımızın sağlamış olduğu bu başarıda bizlere her zaman destek olan başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı Ömer Buğday’a Büyükşehir Spor Şube Müdürü Bilal Şen’e, kulüp başkanıma, antrenör ve sporcularıma ve forma desteği veren ve sponsorumuza teşekkür ederim” dedi.