Diyarbakır Spor Lisesi’nde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yetenek sınavı heyecanı başlıyor.

Sınav için kayıt süresi başladı. Online ve doğrudan yapılacak kayıtlar 6 Temmuz’da sona erecek. 10 Temmuz’da başlayacak sınav randevu sistemine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek ve 17 Temmuz’da sona erecek. Diyarbakır Spor Lisesi’nde eğitim almaya hak kazanacak 90 öğrenci 17 Temmuz’da online sistem üzerinden ilan edilecek.

Bir önceki yılın sınav formatı ve şartları bu yıl da geçerli olacak. Yetenek sınavında öğrencilerin millilik derecesi, Türkiye şampiyonası dereceleri gibi organizasyonlarda elde ettiği başarı puanları da uygulanacak ve sınav sonucuna etki edecek.

Bir süre önce göreve gelen ve uzun yıllar spora hizmet eden yeni okul müdürü Çerkez Selimoğlu, güçlü bir yapılanma ile yeni dönemde eğitim kalitesini artırmak istiyor.