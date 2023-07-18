Diyarbakır’da kavurucu sıcaklarda sokak hayvanları unutulmadı. Hayırseverlerin desteğiyle günde 3-4 bin kedi ve köpek için kaplara su ve mama bırakılıyor.

Kentte kavurucu sıcak havada bazı günler termometreler 48 dereceyi gösterirken insanlar kadar can dostlarımız sokak hayvanları da etkileniyor. Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Acu, esnaf ve hayırseverlerin verdiği desteklerle günde 3-4 bin tane kedi ve köpeğe mama dağıtıp, kaplarına su dolduruyor.

Hayvan sevgisini annesinde aldığını belirten Yılmaz Acu, 48 derecelik hava sıcaklığında sokak hayvanlarını unutmayarak günde 3- 4 bin sokak hayvanına baktığını söyledi.

Rahmetli annesinin hayvanları çok sevdiğini ve 1975’li yıllardan beri hayvan sevgisi olduğunu ifade eden Acu, "Sur olaylarından sonra hayvanlara sevgim daha çok arttı. Onun için mama ve et temin ediyorduk. Esnaf, bize kelle paça artıkların veriyor, götürüp hayvanlara dağıtıyoruz. Günlük ortalama 3-4 bin hayvanın ihtiyacını gideriyoruz. Hayvanseverlerden mama temin ediyoruz. Belediyelerden mama, esnaftan yemek, ekmek temin ediyoruz. Hayvanların daha rahat yemeleri için ekmekleri yemekleri bulamaç haline getiriyoruz" dedi.

Diyarbakır’da 11 tane hayvansever bayan ile sokak sokak gezerek aç ve susuz kalan sokak hayvanlarına mama dağıtıklarını dile getiren Acu, “Onlara götürdüğüm mamaları ayrı ayrı sokaklarda dağıtıyorlar. Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri Abdullah çiftçi Bey bize mama konusunda destek veriyor. Sokak sokak gezip bu canların karınlarını doyuruyoruz. Hayvanlara mama götürdüğümüz aracımızı da Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel hediye etti. kendisine de teşekkür ediyoruz. Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta da destek veriyor. Bizde bu sokak canlılarına bazen 48-50 dereceli sıcaklıkta diyabet hastası olmama rağmen sabah ayrı öğlen ayrı, akşam ayrı dağıtıma çıkıyorum. Sularını mamalarını temin ediyoruz" diye konuştu.