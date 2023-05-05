AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca “Basın Buluşması” etkinliği düzenlendi. Buluşmada AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Diyarbakır Şehir Hastanesi’nin inşaatının yeniden başlandığını belirterek, 2025 yılında hastanenin açılışının yapılacağı bilgisini paylaştı.

Merkez Kayapınar ilçesinde bir otelin konferans salonunda düzenlenen etkinlik çerçevesinde konuşma yapan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, seçimlerde kullanılan her bir oyun çok kıymetli olduğunu ve tek bir oyun dahi çoğu şeyi değiştirebileceğini ifade etti.

14 Mayıs seçiminin diğer seçimlere göre daha önemli olduğuna vurgu yapan Eker, “Deprem ve pandemi gibi ekonomiyi hem küresel hem de ülkesel anlamda etkileyen bu tür sıkıntıları aşmanın yolu ehliyet ve liyakat ile çabuk karar alabilen bir anlayışın, yönetimin olmasıdır. Millet İttifakında bu görünmüyor. Tek ittifak ettikleri şey var o da AK Parti veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesidir. Yok öyle bir şey. Buradan doğacak olan faturayı 60 milyon seçmen veya 85 milyon vatandaş ödeyecek” dedi.

AK Parti’nin seçimlerde desteklenmesi gerektiğini kaydeden Eker, "Çalışma 750 iş günü içerisinde tamamlanacak. İnşallah 2025 şubatında hastanenin açılışı gerçekleşecek. Çok modern ve kapasitesi çok yüksek bir hastane. 260 poliklinik, 41 ameliyathane, 1000 yatak olacak. Sağlık Bakanlığı’nın kendisi işletiyor bu hastaneyi. Sağlık Bakanlığı kendi bütçesiyle yapıyor. Bakanlığın bütçesinden yapılacak 2 hastaneden biri. Diğer hastanelerde olduğu gibi yap, işlet, devret modeliyle değil bakanlığın kendi bütçesiyle yapılıyor. Diyarbakır bugün 20 yıl öncesine göre gerek yerli ve yabancı turistlerin hayret ettiği bir şehirdir" dedi.

Diyarbakır’ın huzurunun PKK ve FETÖ ile etkili mücadele sonucu olduğunu dile getiren Eker, “Diyarbakır’ın huzurunun PKK ve FETÖ ile etkili mücadele ile eş zamanlı olduğunu düşünüyorum. FETÖ ne zamanki etkisiz hale getirildi, deşifre oldu, etkisi ortadan kalktı PKK ile de daha etkin bir mücadele yapılmaya başlandı. Bu ikisi birbiriyle çok yakın ilişkili. Bu şehrin altına bombalar, mayınlar yerleştirip Suriye’nin, uluslararası örgütlerin istihbarat elemanlarıyla PKK terör örgütünün işbirliğiyle Sur içindeki 5 mahalleyi yakıp yıkmasını affedemiyorum. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir cinayettir. Ona sessiz kalmak da o cinayete seyirci onu dolaylı olarak onaylamaktır" ifadelerinde bulundu.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Kayhan da katıldı.