Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Ali İhsan Su, Kayapınar ilçesinde yapım çalışmalarına başlanan 1000 yatak kapasiteli Diyarbakır Şehir Hastanesi proje alanı ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binası içerisinde açılan kliniklerde incelemelerde bulundu.

Vali Ali İhsan Su, yapım çalışmalarına başlanan 1000 yataklı Diyarbakır Şehir Hastanesi ile ilgili bilgi alıp yerinde inceleme yaptı. Vali Su, projenin tamamlandığında Diyarbakır’ın modern bir sağlık kompleksine kavuşacağını söyledi.

Diyarbakır Şehir Hastanesi’nin inşaat çalışmalarının başladığını belirten Vali Su, "Burada bölgemiz ve ilimiz açısından son derece önemli projeyi hayata geçirmeye başladık. 24 ay içerisinde projenin tamamlanmasını hedefliyoruz. Diyarbakır Şehir Hastanesi bölgemiz ve ilimiz açısından son derece önemli sağlık yatırımı” dedi.

Vali Su, daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binası içerisinde açılan kliniklerde incelemelerde bulundu.

Ziyareti esnasında yeni açılan Hematoloji Onkoloji Kliniği ile Pediatrik Kvc (Kardiyo vasküler cerrahi) Kliniği’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Su, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Su’ya incelemeleri esnasında Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman ile İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ile yüklenici firma yetkilileri ve ilgili kurum yetkilileri de eşlik etti.