Diyarbakır’ın en güçlü eğitim kurumlarından biri olan Radikal Eğitim Kurumlarında ortaokul öğrencileri, zorlu geçen bir eğitim öğretim dönemi sonunda diplomalarını aldı. 2022-2023 mezunları heyecanla keplerini havaya fırlattı.

Özel Diyarbakır Radikal Ortaokulu öğrencilerinin mezuniyet töreni Yenişehir ilçesinde özel bir konferans alanında açık havada gerçekleşti. Mezuniyet törenine, kurumun yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Müzik ve sahne performanslarıyla davetliler büyük bir coşku yaşadı. Kep atma töreni adeta görsel bir şölene dönüşürken, törende diplomaları verilen öğrenciler anons edilerek geçiş töreni düzenlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Radikal Okulları Eğitim Koordinatörü Şahin Demir, Radikal ailesi olarak bu mezuniyetin bir son olmadığını, büyük adımlara ve amaçlara bir başlangıç olmasını dilediğini kaydetti. Demir, “İnsan hayatında çok önemli anlar vardır. Doğmak, ilk adımı atmak, okumaya başlamak ve bugün olduğu gibi eğitimin simgelerinden olan kep giymek en önemli anlardır. Bizim için mühim olan bu anların değerini bilmektir. Doğmak ne kadar önemli ise bunun önemini ve büyüklüğünü anlamak da hayatımızın en büyük değeridir. Başta sizi büyüten ve büyük emeklerle bu seviyeye getiren anne ve babalarınıza, fedakar ve özverili öğretmenlerinize, kısacası emeği geçen herkese en derin saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu başlangıç çok yüksek ve iddialı üniversiteleri kazanmanıza vesile olsun dileklerimle mezuniyetinizi kutlarım" dedi.