Polis memuru, engelli vatandaşa elleriyle yemek yedirdi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Depremzedeler için otel konforunda konaklama

Depremzedeler için otel konforunda konaklama

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 9. gününde, Diyarbakır’da enkaz alanlarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağında bulunan enkaz alanında engelli bir vatandaş yemeğini yemekte zorlanınca Türk polisi devreye girdi.

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