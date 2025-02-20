Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 40 personel ve 10 aracın katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, OSB itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekiplerinin katılımıyla yangın güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. Tatbikatta 40 personel ve 10 araç görev alırken, yaklaşık 150 işçi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, bu tür tatbikatlara büyük önem verdiklerini belirterek, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Fidan, "Yangın anında nasıl hareket edileceğini bilmek hayati önem taşıyor. Biz de OSB olarak bu tatbikatları sürekli hale getirerek fabrikalarımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Tatbikatın yapıldığı fabrikanın Genel Müdürü Salih Eğilli de mobilya sektöründe yangın riskinin yüksek olduğunu belirterek, düzenli eğitim ve tatbikatların süreceğini ifade etti.

AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği tatbikat başarıyla tamamlandı.