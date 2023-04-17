Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile ALZ Diyarbakır Fuarcılığın 26-30 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği “14. Mezopotamya Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı” için hazırlıklar tamamlandı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan 14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Avşar, “tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, hayvansal üretim makineleri, sera teknolojileri, su ve sulama teknolojileri, gübreler, zirai ilaçlar, tohum-fide-fidan ve bahçecilik ile ilgili teknolojiler, ekolojik tarım, agro bilişim, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri-ilaçları-ekipmanları konularında faaliyet gösteren 108 firma stant açacak. Dolayısıyla çiftçilerimiz modern tarım alanında ihtiyaç duydukları her türlü donanım ve teknolojiye Tarım ve Hayvancılık Fuarında ulaşabilecekler. Tarım ve hayvancılık sektöründe giderek artan ve çeşitlenen teknolojik gelişmeleri bölge çiftçilerimizin ayağına getirmiş olacağız. Böylece çiftçilerimizin çok daha donanımlı ve çok daha bilgili bir tarımsal faaliyetle üretim yapmaları, ülke ve bölge ekonomisine katkı sunmaları sağlanmış olacak. Bizler bölgenin tarım ve hayvancılık sektörünü ve sektörün ihtiyaç duyduğu tarımsal mekanizasyon sektörünün hızla geliştiğinin farkındayız. Bu fuarla bir yandan tarım alet ve ekipmanlarının üretimini ve pazara ulaşmasını sağlarken, diğer yandan bunları kullanarak daha çok ürün elde edebilecek çiftçilerimizi desteklemiş olacağız” dedi.

Diyarbakır’da düzenlenen fuarın sadece il ile sınırlı kalınmayacağını dile getiren Avşar, “Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Bingöl, Şırnak, Bitlis, Siirt, Muş gibi bölgemizin dört bir yanındaki çiftçi ve sanayicilerimizin tarım ve hayvancılık alanında görmeleri gereken bütün yenilikleri, teknoloji ve bilimsel alandaki ilerlemeleri görebilecekler. Yabancı heyetler ile sektörün temsilcilerini ikili görüşmelerle bir araya getireceğiz” şeklinde konuştu.