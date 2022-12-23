Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında DBP’li yöneticilerin adreslerine ve partinin il ve ilçe binalarında arama yapılıyor. Gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14’ü yakalandı.
Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında DBP’li yöneticilerin adreslerine ve partinin il ve ilçe binalarında arama yapılıyor. Gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14’ü yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Demokratik Bölgeler Partili (DBP) çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon için Diyarbakır merkezli 9 ilde düğmeye basılarak arama başlatıldı. DBP’li Keskin Bayındır’ın aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Polisin, parti yöneticilerinin adreslerinde ve partinin il içe binalarında aramaları devam ediyor.
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