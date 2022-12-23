Polisin, parti yöneticilerinin adreslerinde ve partinin il içe binalarında aramaları devam ediyor.

Operasyon için Diyarbakır merkezli 9 ilde düğmeye basılarak arama başlatıldı. DBP’li Keskin Bayındır’ın aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Demokratik Bölgeler Partili (DBP) çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında DBP’li yöneticilerin adreslerine ve partinin il ve ilçe binalarında arama yapılıyor. Gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14’ü yakalandı.

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