Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen ‘Kabzımal’ operasyonunda 6 dolandırıcı gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen ‘Kabzımal’ operasyonunda 6 dolandırıcı gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli Ankara ve Manisa’da 18 Ekim tarihinde yapılan operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden turşuluk biber, salatalık, un, domates, kültür mantarı, yumurta, çilek gibi ürünleri halcilerin, toptancıların ve komisyoncuların yoğun olarak bulunduğu sayfalara ilan vererek dolandırıcılık yapan Kabzımal Çetesi, Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 2 aylık teknik ve fiziki takipleri neticesinde çökertildi. 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı eş zamanlı operasyonda suça konu olabileceği değerlendirilen 16 telefon, 9 sim kart, 1 hard disk, 1 adet kurusıkıdan bozma 9mm tabanca ve çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirildi.