Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 126’ya yükseldi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Terör örgütü PKK/KCK’nın yeni alan yapılanması, alan ve hamle yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şimdiye kadar 126 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler arasında, 2017’den bu yana 60’a yakın gerçekleştirilen sokak eylemlerinin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar ile örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, avukatlar, bazı dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4’ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon devam ediyor.